Dall’Uganda al Circolo per conoscere la sanità italiana

All’Ospedale di Circolo di Varese è venuto in visita il Dr. Edward Ddumba, direttore sanitario e massima autorità del S. Francis of Nsambya Hospital di Kampala (Uganda).

Il Dr. Ddumba (di formazione internista/neurologo) è arrivato ieri in Italia per compiere un percorso di aggiornamento/approfondimento di tematiche prevalentemente manageriali: l’ospedale di Circolo è la prima tappa di un tour che lo porterà anche in altri ospedali italiani. La sua visita all’ospedale di Varese nasce anche in considerazione del legame consolidato che lega molti specialisti varesini, soprattutto chirurghi, all’Uganda, paese dove hanno svolto un’apprezzata attività di volontariato a partire dal dr. Enrico Guffanti, primario storico della Chirurgia II di Varese.

L’ospedale del Dr. Ddumba è un privato non profit, di proprietà della diocesi di Kampala. Ha 360 letti, con reparti di ostetricia e ginecologia, pediatria, neonatologia, medicina, chirurgia, terapia intensiva. E’ dotato di un pronto soccorso, un laboratorio ben fornito e computerizzato, servizio di dialisi, ecografia, radiologia, TAC. Fornisce day hospital per AIDS e per chemioterapia e un’ intensa attività ambulatoriale generale, percorso peri-natale, specialistica in oculistica ORL odontoiatria ortopedia.