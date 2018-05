Dame e cavalieri da tutto il mondo per “La spada nella Rocca”

La rievocazione medievale La Spada nella Rocca, giunta alla sua 20esima edizione, si terrà nel fine

settimana del 26 e 27 maggio a Bellinzona, Canton Ticino.

La manifestazione è diventata una ricorrenza fissa, molto importante per la città specialmente per l’offerta che annualmente è proposta a livello di turismo locale, cantonale e internazionale. La Spada nella Rocca 2018 propone rappresentazioni con combattimenti e tornei di abilità, eseguita da cavalieri in sella ai loro cavalli sul prato esterno del castello. La manifestazione darà la possibilità di osservare la ricostruzione della vita e dell’organizzazione degli accampamenti, di come ci si vestiva, si mangiava, si costruivano armi e attrezzi di diverse epoche che hanno caratterizzato la nostra storia. La corte interna del castello ospiterà un ricco mercato medioevale con ben 32 mercanti e artigiani dove si potrà respirare gli odori magici del XII secolo.

Quasi 400 figuranti in abito provenienti dal cantone ma anche dall’Italia, dalla Germania, e da oltralpe; tra mercanti e artigiani affiancati da 26 gruppi rievocheranno momenti storici e di vita comune.

Il sabato sera ci sarà nuovamente la possibilità di cenare con l’imperatore. Quest’anno la domenica Rappresentazione storica “Da un’epoca all’altra nel cantone Ticino” con i Celti, i Romani, l’Imperatore Federico Barbarossa, gli Sforza ed il passaggio del Generale Aleksander Suvorov.

Tre le novità per questa edizione:

In collaborazione con Banca stato e con Pick2go sarà presente uno stand dove sarà possibile vestirsi con abiti medievali e scattare una foto ricordo da postare direttamente in loco sui social. Novità questa molto importante in un’era dove la digitalizzazione è sempre più predominante.

Quest’anno è stata creato un pacchetto speciale con alcuni alberghi, che dà diritto a due pernottamenti in

camera doppia con ricca colazione, un biglietto giornaliero per la manifestazione, accesso libero ai tre Castelli e alla Villa dei Cedri ad un prezzo favorevole. Questo a dimostrazione delle strategie di mettere in maggior sinergia le manifestazioni che si svolgono sul territorio e i diversi attori che operano sul piano turistico.

La rievocazione medievale “La Spada nella Rocca” 2018 vuole migliorarsi costantemente e consolidarsi a

Castelgrande. L’elaborazione di un concetto didattico complessivo, rivolto sia agli adulti sia ai ragazzi, è un

punto cardine di questo miglioramento. L’intenzione degli organizzatori è di offrire ai visitatori un’atmosfera medievale del XII secolo, la più autentica possibile, introducendo dei punti nevralgici per l’esposizione didattica di contenuti pertinenti, con mercanti e gruppi. Per questo 2018 si è deciso di avere 7 gruppi ospiti che daranno l’immagine della storia di Bellinzona. Dai primi insediamenti di popolazione fino al passaggio dell’esercito di Suvrorov nel 1799. In questo ambito non a caso è stato coinvolto nel comitato un o studente della SSSAT al quale è stato dato l’incarico di occuparsi del marketing e delle ricerche sponsor. Impegno questo che rientra nel suo lavoro di diploma, quindi rafforzando il concetto didattico di cui sopra. L’idea è quella di continuare anche in futuro su questa strada.

Ed in aggiunta a queste tre novità, per i 20 anni della Spada nella rocca, il 10 e 11 maggio 2018, si vuole con un cammino storico, a piedi e a cavallo, rievocare il passaggio di Federico il Barbarossa

(anno 1176), dal Castelgrande al Castello di Serravalle. L’Associazione Amici del Castello di Serravalle accoglierà il drappello di cavalieri del Barbarossa nel corso del pomeriggio di venerdì 11 maggio. I cavalieri allestiranno il loro accampamento tra le mura del castello, invitando la popolazione a passare dalle 17 una serata dal carattere e dai profumi medievali, con la musica e le danze dei Gyrumetha, la cena del castellano e buvette.

Info: http://www.laspadanellarocca.ch/