Daniele è stato ritrovato

Daniel Marafon, lo studente legnanese dell’Isis Bernocchi, è stato ritrovato non molto lontano da casa (era in zona Isis Facchinetti). A darne notizia il fratello oggi, intorno alle 18. Del giovane si erano perse le tracce nella mattinata di ieri quando non è uscito di casa per andare a scuola ma non si è presentato a lezione e non ha fatto rientro a casa. Il 17enne sta bene ed è a casa con la famiglia che può tirare un sospiro di sollievo.