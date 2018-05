A Daverio si gioca e si mangia per solidarietà

Una settimana di festa, sport e solidarietà.

A Daverio, negli spazi dell’oratorio di piazza san Pietro, va in scena la seconda edizione del torneo serale di calcio all’interno della Festa Solidale per l’Africa, con la cena solidale per aiutare l’associazione Insieme per la Tanzania.

Il torneo cominciato lunedì 14 maggio vedrà la finale venerdì 18: Real Marogna e Avis Gazzada si giocheranno il titolo alle 20.15. A margine birra e buon cibo per allietare chi gioca e chi vuole godersi una serata di sano sport. Dopo la finalissima, ci sarà un concerto reggae con i Faya Freedom, i Rise Up e dj set by Luzzu.

Sabato 19 maggio appuntamento con la cena solidale, con i fondi raccolti che saranno destinati all’associazione “Insieme per la Tanzania”: alle 19 grande aperitivo e a seguire la cena al costo di 20 euro.

È il nono anno che la cena viene organizzata e sono molti i progetti messi in pratica grazie ai fondi raccolti.

L’idea di creare un’associazione è nata dopo l’arrivo a Daverio di Suor Serafina Serapatone, sorella della Congregazione Francescana di Santa Bernadette e della Congregazione Diocesana di Rulenge-Ngara (Tanzania), arrivata in Italia nel 2003. Tornata in Tanzania, grazie alla spedizione di alcuni macchinari da parte della Cereria Bianchi di Daverio, la giovane suora riesce a dar vita ad una piccola Cereria nel villaggio di Benaco, dando lavoro ad alcuni ragazzi del posto e promuovendo quindi una partecipazione attiva della comunità allo sviluppo territorio. L’attività, che tuttora prosegue, continua a ricevere dalla Cereria Bianchi di Daverio le materie prime necessarie al funzionamento dei macchinari. Via via sono state implementate le strutture dell’orfanotrofio di Rulenge, della scuola di Mbuba e tanto altro.