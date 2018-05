Day of Hope, in aeroporto un giorno per la lotta al cancro

Una giornata colorata e festosa, ma per un obbiettivo quanto mai serio: è il Day of hope che anche quest’anno a Malpensa, come da tradizione, si è svolto al check-in della Delta Air Lines, allegramente addobbato di viola.

Gli impiegati della compagnia aerea americana ed i loro diretti collaboratori si sono impegnati nella distribuzione di simpatici gadgets, di color viola, ricevendo in cambio donazioni.

I fondi verranno devoluti alla società Relay for Life a supporto della ricerca contro il cancro. Visto il grande successo ottenuto, la grande raccolta benefica continuerà anche nella mattina di giovedì 10 maggio.