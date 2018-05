Defibrillatore e manovre cardiache, a Gavirate corso per 280 studenti

In tantissimi ai Licei di Gavirate per imparare le manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco.

Al corso Blsd (basic life support – defibrillation) organizzato da Areu, Cri del Medioverbano ed Anpas Lomnardia hanno partecipato 280 ragazzi.

Sabato 19 maggio hanno portato a termine il percorso formativo dedicato all’’ambito sanitario con i loro istruttori volontari, in collaborazione con i dirigenti scolastici fautori dell’iniziativa.