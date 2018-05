Design. Ma tu cosa ne sai? Incontro con Maria Luisa Frisa

La Libreria Ubik Varese in partnership con Baseblu promuove il programma di incontri “Design. Ma tu cosa ne sai?” dedicati alla conoscenza e all’approfondimento del Design nella contemporaneità.

Ospite del primo appuntamento sabato 19 maggio ore 17,30 sarà con Maria Luisa Frisa che presenterà “Italiana. L’Italia vista dalla moda, 1971-2001”, libro ideato e curato da Maria Luisa Frisa, Gabriele Monti, Stefano Tonchi, edizioni Marsilio.

Maria Luisa Frisa è critico e curatore, professore ordinario all’Università Iuav di Venezia, dove dirige il corso di laurea triennale in Design della moda e Arti Multimediali. Fra le sue pubblicazioni recenti: “Le forme della moda” (Il Mulino). Ha curato la mostra e il libro “Bellissima. L’Italia dell’alta moda 1945-1968” (Roma, MAXXI, 2014-15; Bruxelles, BOZAR, 2015; Monza, Villa Reale, 2015-16; Fort Lauderdale, NSU Art Museum, 2016). Ha curato il libro “Desire and Discipline: Designing Fashion at Iuav” (Marsilio). È editorialista del magazine D La Repubblica.