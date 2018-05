I Destini intrecciati di Anna Rivolta

Sabato 26 maggio 2018 alle ore 15.00, alla Biblioteca Comunale N.H. Giandomenico Oltrona Visconti, Sala Ulisse Bosisio, ci sarà la presentazione in anteprima del libro “Destini intrecciati” di Anna Rivolta.

L’autrice, nata a Sant’Antonino Ticino, attualmente vive a Vanzaghello, in provincia di Milano, e a Massa, in Toscana, dove è solita trascorrere il periodo estivo.

Amore, mistero, sovrannaturale, s’intrecciano in una vicenda ricca di suspense, per Leonardo e Martina, sulla scia di un crimine.

“Ho paura”: la frase su un diario non casualmente trovato in aereo, che indurrà Leonardo a cercarne l’autrice, Martina, per andare a capo dell’inquietante vicenda che l’ha vista spettatrice di un crimine. L’incontro dei due giovani, voluto dal destino, darà modo ad entrambi di scoprire l’uno nell’altra la persona che vanno cercando, in un susseguirsi di eventi che rientrano nella sfera del mistero, del sovrannaturale, in uno scenario naturale a cavallo di due mondi, di due realtà. Destini che s’intrecciano, di due anime che si completano, in uno scambio simbiotico in cui dare e ricevere ciò di cui l’essere umano ha bisogno: “Amore”.

Come afferma l’autrice, “Destini intrecciati” nasce dal bisogno di trasmettere, al di là della cornice narrativa, il suo bagaglio interiore, la sua consapevolezza, frutto di una continua ricerca, sulla natura umana, sulla sopravvivenza dello spirito in una dimensione ultraterrena. Interrogativi, a cui l’uomo cerca di dare risposte, che soddisfino il suo bisogno di credere in una vita oltre la morte, che non sia la fine dell’esistenza, ma un passaggio obbligato verso l’eternità.

Qui è possibile leggere in anteprima le pagine iniziali del libri.