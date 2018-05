Detenuto marocchino espulso: “Odiava l’Italia e voleva fare un attentato”

Era detenuto nel carcere di Busto Arsizio e l’altroieri è stato scarcerato, imbarcato su un volo per il Marocco, ed espulso dall’Italia perchè aveva manifestato disprezzo per il nostro Paese e dichiarato di voler compiere un attentato non appena fosse uscito di prigione.

Si è concluso così il soggiorno in Italia di un 41enne marocchino in carcere per reati contro la persona, emerso all’attenzione delle forze di Polizia nel corso della sua detenzione per aver manifestato disprezzo verso l’Italia e confidato di essere intenzionato, una volta uscito dal carcere, a compiere un attentato nel nostro Paese.

Per questi motivi, scarcerato martedì 8 maggio, è stato subito rimpatriato con un volo decollato dalla frontiera aerea di Milano/Malpensa e diretto a Casablanca (Marocco).

Con questa espulsione, la 41esima del 2018, sono 278 i soggetti gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso espulsi, con accompagnamento nel proprio Paese, dal 1° gennaio 2015 ad oggi.