Diabete e disostruzione pediatrica, Cavaria si prende cura della salute

A maggio Cavaria con Premezzo si prende cura della salute. Due eventi diversi, per prevenire rischi sanitari.

La prima avrà luogo il 20 maggio dalle 9 alle 12 al municipio di Cavaria Con Premezzo, in Piazza Pertini: l’assessorato al Sociale insieme a Croce Rossa Italiana e ai Lions di Solbiate Arno, aspettano tutti per una mattina di screening e di educazione per la prevenzione del diabete e dell’ipertensione.

«Siamo convinti -spiega l’assessore ai servizi sociali Serena Pirrello – che campagne di prevenzione, come quelle che ci saranno nel mese di maggio nel nostro comune, sono mirate a favorire un corretto stile di vita e sono la migliore arma per fare vera prevenzione “gratuita” in favore delle Nostra comunità».

In Italia 3 milioni 200 mila persone sanno di essere malate di diabete. Un milione di italiani è malato di diabete ma non lo sa. Molti altri sono a rischio di sviluppare questa patologia grave che comporta pesanti disagi ai malati, costringendoli a cure complicate e costose, per tenere sotto controllo la malattia. Scoprire per tempo se si è malati di diabete o se si rischia di diventarlo è fondamentale per ridurre i disagi alle persone e i costi a carico del Servizio sanitario nazionale e dei malati. Gli Screening sono l’occasione per fare il punto sulla patologia e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’importanza della ricerca scientifica per lo sviluppo di nuove cure.

La seconda iniziativa, anch’essa gratuita, avrà luogo il 25 maggio alle 20.30 all’ex palazzo comunale di Via Ronchetti:si tratta della terza edizione del corso di disostruzione pediatrica e sonno sicuro. In questo caso l’appuntamento è proposto insieme alla Croce Rossa – Comitato di Gallarate.