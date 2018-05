Differenziata, i piccoli danno l’esempio

Le scuole danno l’esempio in merito a come procedere per fare per una raccolta differenziata

Ieri pomeriggio, martedì, presso il Comune di Luino, nella sala consigliare, gli Assessori Alessandra Miglio e Dario Sgarbi hanno accolto alcuni alunni della Scuola Secondaria di primo grado “Bernardino Luini” su richiesta della Professoressa Luisa Clerici per illustrare ciò che le scuole stanno facendo in merito ai rifiuti.

“Ebbene, pensavo di dover spiegare loro cosa stesse facendo l’Amministrazione Comunale per migliorare la raccolta differenziata nell’interesse dei cittadini, dell’ambiente e del nostro meraviglioso lago, invece non è stato necessario, anzi, devo confessare che sono stato veramente colpito dal grande lavoro che l’Istituto Bernardino Luini sta portando avanti nelle scuole luinesi, Scuola Primaria compresa. – commenta l’Assessore Dario Sgarbi – La Professoressa Luisa Clerici ha illustrato ciò che è stato posto in essere per far comprendere l’importanza di una corretta gestione e riduzione dei rifiuti. Ho ringraziato la Preside, i docenti e gli alunni per la progettualità sviluppata per la realizzazione di questa tematica, dimostrata dagli interventi degli stessi e dalla documentazione presentata, di cui si allegano due esempi. Da questo incontro ho fatto una riflessione: i nostri figli o i nostri nipoti sono una fonte preziosa di informazioni per aiutarci a differenziare meglio i rifiuti”.