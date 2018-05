Dilettanti, al via playoff e playout

(Foto Facebook – G.S. Castanese – Società di Calcio Dilettantistico)

Finita la stagione regolare – tranne che in Terza Categoria -, nel weekend inizieranno i playoff e i playout dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. In campo sabato 5 e domenica 6 maggio.

ECCELLENZA

Fanfulla campione, il Busto 81 grazie alla differenza di punti dalle terze classificate è già ai playoff nazionali e aspetta lo svolgimento dei primi turni da spettatore. Per il playout sarà invece uno scontro tutto pavese per la salvezza: domenica alle ore 16.00 la gara di andata con il Vigevano che ospiterà il Lomellina.

PROMOZIONE

In Promozione c’è ancora da decidere la regina che salirà in Eccellenza: spareggio domenica 6 maggio (ore 16.00) tra Castanese e Rhodense ad Arconate. Per il primo turno di playoff invece sabato 5 maggio (ore 16.00) il Gavirate attenderà al “Vittore Anessi” l’Olimpia Ponte Tresa.

In lotta per la salvezza, la Guanzatese ha vinto lo spareggio contro il Brebbia 2-0 a Tradate condannando i gialloblu alla retrocessione. Il prossimo incontro sarà domenica 6 maggio (ore 16.00) per la gara di andata tra Guanzatese e Belfortese.

PRIMA CATEGORIA

Fagnano già in ferie con il primo posto, per gli spareggi promozione a primo turno domenica 6 maggio (ore 16.00) si troveranno di fronte Gorla Maggiore e Arsaghese. Gara secca con il Tradate che aspetta la vincitrice al secondo turno.

Stesso giorno, ma alle ore 17.00, gara di andata dei playout al “Margorabbia” dove il Luino ospiterà il Cairate.

SECONDA CATEGORIA

Al via i playoff con quattro sfide tutte varesotte con la prima gara secca: chi vince va avanti. Tutti in campo domenica 6 maggio alle ore 16.00 e giornata particolare per Gallarate con il derby tra Crennese e Gallaratese. Dal Girone M arriva anche la sfida tra Lonate Ceppino e Gorla Minore. Dal Girone Z si preparano invece Cuassese – Caravate e San Michele – CantelloRasa.

Per la lotta salvezza, domenica 6 maggio alle ore 16.00 le gare di andata. A Ponte Tresa la Lavena Tresiana ospiterà la Malnatese, mentre il Rescalda giocherà in casa la prima contro il Canazza.

TERZA CATEGORIA

Penultima di campionato per la Terza, che scenderà in campo compatta domenica 6 maggio alle ore 15.30. La Sommese può festeggiare in caso di vittoria contro l’Eagles. Alle spalle della capolista, il Bosto proverà a vincere contro il Fulcro Travedona per allungare sul Coarezza, impegnato contro il Mascia United. Sfide interne per la France Sport, opposta al Don Bosco, e per la Casmo contro l’Olona. La Jeraghese andrà ad Angera, mentre il Rancio proverà a fare punti a Cittiglio. Turno di riposo per la Casport, il Cuvio sarà di scena a Varano.