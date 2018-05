Dimiccoli e Brenna trionfano in una Athlon Run bagnata

Una giornata autunnale ha fatto da cornice – domenica 20, al mattino – della 12a edizione della Athlon Run di Castiglione Olona, gara podistica valida per il Piede d’Oro con oltre 500 partecipanti al via, nonostante appunto un meteo poco clemente che ha convinto gli organizzatori a spostare al chiuso le operazioni di iscrizione, ristoro e premiazioni.

Il percorso, con partenza e arrivo dal Castello di Monteruzzo, è stato battuto dalla pioggia nella notte precedente, ma questo non ha impedito a Roberto Dimiccoli (Atletica San Maurizio) di fare gara in solitaria e trionfare al termine dei 9.700 metri del tracciato castiglionese in 34’17”. Alle sue spalle sono giunti Robert Johnson Nti dei Runners Varese (vincitore quest’anno della gara di apertura a Varese) a 8″ e Giuseppe Bollini del Circuito Running a 36″. Subito giù dal podio, nell’ordine, il portacolori della Whirlpool Rachid Argoub e quello dell’Arcisate Rahhal Nader. Da segnalare che i primi due classificati hanno approfittato della regola del “chip di giornata” per partecipare alla prova, visto che generalmente non gareggiano nel Piede d’Oro. Il successo di Dimiccoli ha confermato una “legge” che governa la Athlon Run: in 12 edizioni ci sono stati 12 vincitori differenti.

Anche in campo femminile a vincere è stata un’atleta che ha gareggiato con il chip di giornata: si tratta di Laura Brenna (Mane Runners) che ha concluso la prova in 40’21” davanti a due volti notissimi del Piede d’Oro, Elena Begnis (Arcisate) ed Eugenia Vasconi (Team Di-Bi), arrivate appaiate con 1’11” di ritardo. Quarta è giunta Elena Soffia (Cassano Magnago), quinta Chiara Naso (AttivaSalute).

Per quanto riguarda le altre prove, tra gli under 15 che si sono affrontati sul percorso corto hanno vinto Filippo Saggin dell’Atletica La Fornace e Giada Quadrelli dell’Aermacchi. I migliori residenti a Castiglione sono stati Dario Perri ed Ersilia Marzegan, mentre il mezzanese Stefano Caruso è stato il primo iscritto all’Avis. Per la quinta volta consecutiva infine è stato il Cral Aermacchi il gruppo più nutrito con ben 56 iscritti, mentre Avis si è aggiudicato il trofeo Marandola quale gruppo castiglionese più numeroso.