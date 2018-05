I dipendenti del Lanificio di Somma diventano “una comunità”

Lunedì 21 maggio, con tanti ricordi nel cuore, molti ex dipendenti del Lanificio di Somma si incontreranno nel Castello di Somma per visitare la Mostra “Arte Sacra in Sant’Agnese” allestita da un lavoratore del Lanificio, oggi impegnato istituzionalmente nella Fondazione Visconti di San Vito.

L’arte tramandata nei secoli come espressione di religiosità e tradizione cristiana, sarà straordinaria occasione per rivivere gli anni di lavoro svolto in una grande azienda come il Lanificio Di Somma, che per molti anni ha garantito benessere ai cittadini sommesi, oltre ad essere stata scuola di vita.

Cultura ed amicizia consolidata negli anni passati tra i telai, i reparti produttivi ed i vari uffici, saranno il trampolino di lancio per organizzare futuri appuntamenti e creare così l’opportunità di stare nuovamente insieme, per un pranzo, una gita, uno spettacolo