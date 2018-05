Nuovo disciplinare per l’uso delle sale comunali: “Serve più rispetto”

All’indomani dell’inaugurazione della mostra “Miniartextil Borderline” allestita nelle sale gemelle del museo del Tessile, l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli e l’assessore al Marketing territoriale Paola Magugliani lanciano un appello alle associazioni e ai gruppi che utilizzano le sale comunali affinchè siano più attenti e responsabili nella cura degli spazi che vengono di volta in volta loro affidati.

Per l’allestimento della mostra è stato necessario infatti procedere ad alcuni lavori di ripristino per ridare decoro alle sale del museo, un investimento che rischia di essere vanificato da utilizzi poco attenti: “vogliamo che si utilizzino le sale con maggior senso di responsabilità e con il rispetto dovuto al patrimonio comune – afferma Maffioli – ogni associazione dovrà impegnarsi a rispettare un disciplinare d’utilizzo che prevede anche maggiori controlli sullo stato in cui le sale saranno lasciare dopo le attività, anche attraverso fotografie scattate prima e dopo l’utilizzo”.

Aggiunge Magugliani: “il turn over molto intenso con cui le sale vengono affidate mette a rischio il loro stato di conservazione; spesso si verificano danni o malfunzionamenti e il ripristino è un costo per l’Amministrazione, abbiamo bisogno di un maggior senso civico da parte di tutti e non solo per la gestione delle sale, mi riferisco anche al verde pubblico, all’arredo urbano”. Nel momento in cui riceveranno le chiavi delle sale, gli utilizzatori dovranno firmare il nuovo disciplinare che contiene tutte le regole di utilizzo: in caso di danni si dovrà provvedere a risarcire l’Amministrazione.

Di seguito il testo del disciplinare

Al momento del ricevimento delle chiavi o della presa in carico della sala, è fatto obbligo di

verificare lo stato della sala stessa, producendo immagini fotografiche e, in caso di

anomalie o condizioni non accettabili, segnalare tempestivamente e trasmettere

all’indirizzo ufficiostampa@comune.bustoarsizio.va.it.

Al termine dell’utilizzo della sala, dopo il tempo necessario per la pulizia e il ripristino della

stessa, le chiavi vanno restituite direttamente sul posto contattando lo scrivente ufficio, in

modo che si possa verificare subito le condizioni della sala.

L’Amministrazione prescrive al richiedente di riconsegnare gli spazi in buone condizioni

igienico sanitarie, eliminando e smaltendo i sacchi dei rifiuti, oltre ad eventuali materiali

estranei allo spazio concesso.

Per quanto concerne i rifiuti devono essere smaltiti secondo le modalità previste dal

servizio nettezza urbana dell’Amministrazione Comunale e in ogni caso non possono

essere lasciati all’interno degli spazi comunali.

L’autorizzazione all’uso comporta i seguenti divieti:

 è vietato entrare negli spazi comunali (parco, giardino, cortile, etc.) adiacenti al

luogo concesso con autovetture o altri mezzi, a meno che non espressamente

autorizzati dalle autorità competenti;

 è fatto divieto di cucinare all’interno o all’esterno delle sale, se non autorizzati e con

modalità da valutarsi dai competenti organi;

 nelle pareti della sala o degli spazi concessi è fatto divieto di affiggere qualsiasi tipo

di oggetto, manifesto o quant’altro utilizzando scotch, colla e/o chiodi;

 il parquet delle sale deve essere adeguatamente protetto per evitarne il

deterioramento;

 i bagni devono essere riconsegnati puliti ed in ordine;

 le sedie utilizzate dovranno essere riposte nello spazio dietro il palco delle sale

 è assolutamente vietato fumare

Qualsiasi inosservanza alle norme di comportamento sopra riportate verranno contestate

nelle opportune sedi, e, comunque, eventuali danni saranno quantificati e richiesti al

concessionario.

Se, entro il termine previsto, non verrà prodotta documentazione dell’avvenuto

pagamento, il concessionario medesimo non avrà diritto ad utilizzare lo spazio concesso e

non potrà più richiedere e ottenere autorizzazioni all’uso delle sale comunali (almeno fino

al momento del pagamento).

Si precisa altresì che ogni incombenza ed onere relativi all’iniziativa saranno a carico

dell’Ente organizzatore, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi

responsabilità.

Per qualsiasi esigenza al di fuori degli orari consueti d’ufficio è possibile chiamare il

servizio reperibilità ai numeri: 335 5394378 o 366 4012686.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione dell’uso degli spazi

richiesti qualora dovessero rendersi necessari improrogabili interventi di ristrutturazione o

manutenzione o comunque per esigenze dell’Amministrazione Comunale. In tal caso si

cercherà di assegnare un altro spazio comunale, previa verifica della disponibilità, senza

alcun aggravio di costi a carico del concessionario dello spazio.

Copia del presente documento va riconsegnato, debitamente firmato per accettazione,

unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento per l’utilizzo e scheda tecnica allo

scrivente ufficio, personalmente o tramite email all’indirizzo:

ufficiostampa@comune.bustoarsizio.va.it.