Il discorso integrale di Mattarella

“Presto assumerò delle decisioni”.

Chiude così il suo breve discorso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fronte a una delle più gravi crisi della storia recente italiana.

“Non ho ostacolato la formazione del governo. Al contrario – ha proseguito – ho sostenuto il tentativo in base alle regole della Carta, ho accolto la proposta per l’incarico di presidente del Consiglio, superando ogni perplessità sulla circostanza che un governo politico fosse guidato da un presidente non eletto in Parlamento e ne ho accompagnato, con piena attenzione, anche il lavoro per formare il governo, ma il capo dello Stato non può subire imposizioni. Ho chiesto per il ministero dell’Economia l’indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con il programma. Che non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare l’uscita dell’Italia dall’euro”.