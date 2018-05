Distribuzione sacchi per la differenziata, attenzione al furgone giallo

E’ in corso in questi giorni sul territorio di Canegrate l’attività di distribuzione gratuita e domiciliare del kit di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti (la fornitura che viene consegnata consiste in 1 rotolo di sacchi gialli per la plastica, 1 di sacchi trasparenti per la carta e 2 di sacchetti in mater-bi per il conferimento dei rifiuti organici).

E’ proprio nell’ambito di tale attività che ieri gli operatori sono venuti a conoscenza di uno strano episodio, accaduto ad un’anziana residente in via Zanella: qualche ora prima che gli incaricati le consegnassero la fornitura, due uomini a bordo di un furgone di colore giallo le avevano suonato il campanello, lasciandole in dotazione i tre rotoli di sacchi e chiedendole di firmale un modulo, a conferma dell’avvenuto ritiro (cosa che la donna ha fatto, senza porsi troppe domande).

L’unica cosa certa, al momento, è che i due sconosciuti non erano operatori autorizzati da AEMME Linea Ambiente: resta, invece, ancora da chiarire come e dove gli stessi si siano procurati quei sacchi, che sono poi quelli regolamentari con il logo della società. Dell’episodio, per ora isolato, è stata anche informata la polizia locale, che ha già sentito la signora e sta compiendo le indagini del caso.

Nessun altro cittadino residente in via Zanella è stato raggiunto dai due falsi operatori.

Chiunque, nei prossimi giorni, dovesse notare ancora il furgone giallo, è pregato di segnalare la cosa alla polizia locale e, possibilmente, di annotare il numero di targa.

A beneficio degli utenti desideriamo precisare che gli operatori autorizzati da AEMME Linea Ambiente circolano a bordo di un furgone bianco (come da foto che vi alleghiamo) e sono muniti di pettorina e di tesserino di riconoscimento.

I nominativi degli addetti alla distribuzione domiciliare dei sacchi sono noti agli operatori del Numero Verde di AEMME Linea Ambiente: chi avesse qualche sospetto, pertanto, può farsi dire il nome dell’incaricato che gli si presenta al cancello e comunicarlo, attraverso una semplice telefonata all’800.19.63.63, in modo da verificarne l’identità.

Chi, invece, preferisse non aprire la porta agli estranei, potrà ritirare autonomamente la fornitura, recandosi in municipio sabato 19 o sabato 26 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.