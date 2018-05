Una domenica al parco per riscoprire Villa Toeplitz

Riportare Villa Toeplitz all’antico splendore. È l’obiettivo che Rotary Varese e Comune si sono posti organizzando una giornata di “porte aperte” nel parco pubblico di Sant’Ambrogio.

L’appuntamento è per domenica 3 giugno e vede coinvolto anche il liceo scientifico Ferraris di Varese con i suoi studenti impegnati in qualità di ciceroni.

L’idea di fondo è quella di proporre la creazione di un percorso informativo all’interno del parco, una giornata all’aperto che possa accompagnare il visitatore in un viaggio attraverso la storia di questo luogo.

Durante la giornata, tra le varie proposte, ci saranno visite guidate, un pic nic in stile Liberty, una caccia al tesoro fotografica, sarà proiettato il film “Una Jena in cassaforte”interamente girato nel parco nel 1968.

Il progetto prevede di ridare attenzione a un bene di particolare valore ambientale, ecologico e paesaggistico. Il parco racchiude al suo interno tanti stili diversi: dal giardino “alla francese”, dove si possono osservare siepi di bosso mantenute a potatura geometrica, parterre, simmetrici castelli di cipresso e arabeschi, al giardino paesaggistico in stile “inglese”, dove ad ampie distese di prato si alternano grandi e maestosi alberi di Cedro, Faggio e Quercia. Non lontano dalla villa un rigoglioso roccolo di Carpino, tra i pochi ormai rimasti a testimonianza di metodi di caccia ormai del tutto scomparsi. Il tesoro è racchiuso e conservato nel silenzio di Villa Toeplitz ed attende solo di essere scoperto o, meglio, riscoperto: già oggi il parco viene visitato da privati o scolaresche che però non hanno alcun supporto didattico in loco. Da qui nasce l’idea del Rotary Varese Verbano, di proporre la creazione di un percorso informativo all’interno del parco, che possa accompagnare il visitatore in un viaggio attraverso la storia di questo luogo.

In pausa pranzo è in programma uno “Chic pic nic” in stile Liberty con un dress code specifico: abiti leggeri, colorati, floreali. Per chi lo desidera sarà possibile prenotare il cestino presso il Tennis bar di Villa Toeplitz entro il 28 maggio 2018. Costo di 15 €

Alla sera, invece, ci sarà “Cenatoria”, organizzata da History Food, una libera associazione che studia e divulga l’evoluzione culinaria della specie umana, coniugando l’archeologia sperimentale con la storia dell’alimentazione. Un modo nuovo e originale per scoprire come si mangiava nel periodo Liberty attraverso la degustazione di piatti dell’epoca e il racconto di aneddoti e eventi storici sulle abitudini, gli usi e i costumi del popolo e della nobiltà di oltre un secolo fa. La narrazione sarà accompagnata da un ricco buffet. Costo 20 € (con prima consumazione). Prenotazoni entro il 28 maggio 2018 presso il Tennis Bar di Villa Toeplitz

PROGRAMMA COMPLETO Domenica 3 giugno 2018

10,30 Presentazione del progetto alla Cittadinanza

11,30 Visita guidata del percorso nel Parco

12,30 CHIC NIC “Un pic nic in stile Liberty” Organizzato dal Rotaract Varese Verbano La perfezione della natura, i motivi oreali e i colori sono gli elementi che caratterizzano lo stile Liberty, protagonista del picnic. Corone di ori e abiti leggeri saranno perfetti per questa giornata all’aperto!

14,30 Iscrizioni alla Caccia al Tesoro presso la villa

15,00 Visita guidata gratuita al Museo Castiglioni (prenotazione alle ore 14.00 presso la biglietteria del Museo)

15,00-17,30 Visite guidate del percorso a cura degli studenti del Liceo Scientico G. Ferraris di Varese

18,00 Premiazione Caccia al Tesoro

19,00 “Cenatoria” a cura di History Food

Durante la giornata in villa Toeplitz sarà proiettato il lm “Una Jena in cassaforte” interamente girato nel parco nel 1968.