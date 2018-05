Una domenica su due ruote: a Tradate arrivano le Vespe

Una giornata di festa, con tante occasioni di divertimento per tutti, soprattutto per gli appassionati della motocicletta più amata, la Vespa.

E’ quanto promette il 3° Motoraduno internazionale di Vespe in programma domenica 6 maggio a Tradate.

Una giornata lunga e piena di iniziative, che si apre alle 9 con le iscrizioni in piazza Mazzini (la partecipazione è agli scritti di tutti i Vespa Club d’Italia). Alle 11 si parte per una lunga sfilata per la città e una visita dei suoi dintorni, e sarà l’occasione per vedere tutte insieme decine e decine di Vespe, di ogni modello e colore.

La giornata prosegue alle 11.30 con l’aperitivo in corso Bernacchi in collaborazione con i commercianti tradatesi, e il pranzo in piazza, organizzato con la Pro loco di Tradate e aperto a tutti.

A partire dalle 14.30 premiazioni, musica e intrattenimento.

Per tutta la giornata i negozi del centro saranno aperti, ci saranno giochi e un omaggio per tutti i bambini, e si potranno visitare il museo delle moto Frera e il museo Fisogni con la sua importante raccolta di pompe di benzina.

QUI la locandina con i dettagli del programma