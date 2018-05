Domenica speciale per la Valle del Lanza: escursione e mostra fotografica

Dopo il successo della prima escursione, che il 22 aprile ha visto più di 60 persone percorrere i sentieri tra Italia e Svizzera, scoprendo i temi storici ed ambientali di questo territorio di confine, il 6 maggio arrivano due nuove occasioni di incontro: la mattinata sarà in compagnia di Passi Creativi, che a partire dalle ore 9 guiderà gli escursionisti nel tranquillo e suggestivo sentiero di valle a Malnate.

Ferrovia, acqua, mulini, cave: un percorso tra uomo e natura, arricchito da animazioni dedicate a piccoli e grandi. Il percorso non è particolarmente impegnativo e prevede un coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti.

Si parte e si torna all’antica stazione della Folla di Malnate, in via Gorizia 3, con partenza alle 9 e arrivo previsto alle 12.30. Si consiglia abbigliamento comodo e acqua per i più piccoli.

Al pomeriggio taglio del nastro per la prima edizione della mostra fotografica “Confini: 15 anni dalla costituzione del PLIS Valle del Lanza”, alle ore 16.30, al Museo Realini di Villa Braghenti.

La mostra – che sarà poi itinerante sino ad ottobre in tutti i comuni aderenti al parco (Bizzarone, Cagno, Malnate, Rodero, Valmorea) – raccoglie suggestive immagini del parco, destinate a raccontare i nuclei tematici più significativi che hanno segnato la cultura e l’ambiente di questo territorio. Le immagini sono di Luca Beretta, ed è corredata da materiale informativo che suggerisce anche spunti ed idee per andare oltre i confini del parco, e scoprire dove e come testimonianze simili hanno segnato la storia dei secoli più o meno recenti.

La mostra rimarrà visibile sino al 15 giugno secondo gli orari di apertura del Museo Realini: venerdì dalle ore 9. 00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00; sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e ogni terza domenica del mese dalle 14.00 alle 17.30.

A intervenire per il Comune di Malnate è Gemma Concia, in qualità di delegata del Sindaco, che dichiara: «E’ stato svolto un importantissimo lavoro a corredo delle iniziative per i 15 anni del Parco valle del Lanza, con particolare riferimento al convegno conclusivo del 27 ottobre; la mostra, elaborata grazie all’impegno dell’ufficio operativo del parco, che ringrazio a nome mio e dell’Amministrazione, rappresenta invece un momento di omaggio ed approfondimento delle caratteristiche del territorio, e ha preso forma a partire dai preziosi contributi di diversi docenti universitari che, avendo accolto con entusiasmo ed interesse il tema prescelto e fortemente caratterizzante il Parco Valle del Lanza, cioè “Confini”, lo hanno fatto proprio e declinato secondo diverse sensibilità e competenze, tutte di altissimo livello».

«Le celebrazioni per i 15 anni – prosegue Gemma Concia – rappresentano per noi un’occasione preziosa per riflettere su ciò che è il parco. L’invito per tutti è pertanto quello di visitare la mostra e partecipare alle speciali iniziative organizzate per l’occasione, ed intervenire al convegno di ottobre, per ascoltare i contributi e le riflessioni sul nostro parco ed apprezzarne ancor più il valore».

In occasione della ricorrenza dei 15 anni dalla costituzione del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS) della Valle del Lanza, i comuni aderenti al parco – Bizzarone, Cagno, Valmorea, Rodero con capofila il comune di Malnate -, hanno programmato, tra aprile e ottobre 2018, una serie di iniziative volte a promuovere una migliore conoscenza del territorio.