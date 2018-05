Una domenica un po’ afosa

Le previsioni per oggi del Centro Geofisico Prealpino dicono che sarà una domenica con nuvolosità variabile con possibilità di qualche raro rovescio o breve temporale già dal mattino. Caldo estivo, umido e un po’ afoso.

Nel pomeriggio qualche temporale in transito sulla pianura padana e in serata probabilmente anche sulle Prealpi. Schiarite probabilmente più ampie sulla bassa pianura e ovunque verso sera.

Le temperature previste: Max: 26/29°C, Min: 13/16°C, concentrazione inquinanti in calo, vento in quota debole da SW, al suolo debole meridionale.