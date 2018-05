Don Chisciotte a teatro con “Il Foyer della Danza”

Appuntamento a teatro con Il Foyer della Danza di Varese: sabato 12 maggio con inizio alle 20.30 andrà in scena Don Chisciotte, un grande balletto del repertorio internazionale.

Una serata che partirà con l’esibizione dei pulcini della scuola di danza nel loro primo saggio di danza, con i genitori emozionati in platea. A seguire le ragazze più grandi che già hanno calcato il palcoscenico e si ripresentano in balletti dalla tecnica sempre più raffinata: perchè la passione e l’emozione per l’arte non hanno età.

Frizzanti, brillanti e coloratissimi, i ballerini moderni esprimeranno la loro voglia di ballare in un ritmo incalzante. Ad impreziosire la serata la presenza degli ospiti del Teatro alla Scala Edoardo Caporaletti ed Emanuele Cazzato, grandiosi protagonisti in Don Chisciotte.

I biglietti per la serata sono disponibili nella sede del Foyer della Danza in Via Dandolo 51 a Varese in orari pomeridiani e la sera dello spettacolo presso il Teatro di Varese. Che il sipario si apra!