Dono Day: si terrà il 16 giugno

Luino città generosa, sempre attiva e presente per la solidarietà. Il giorno 16 giugno si svolgerà il Dono Day.

L’evento è proposto da una rete di associazioni luinesi che operano nel sociale, patrocinate dal Comune, dalla Comunità Montana Valli del Verbano e dalla Parrocchia S.S.Pietro e Paolo. Il fine di questa iniziativa e’ quello di raccogliere fondi per dotare le scuole della Città di punti emergenza con l’installazione di defibrillatori. In tale occasione, a partire dalle ore 16, le realta’ che hanno aderito alla manifestazione (Avis, quale associazione capofila, Cri, Anffas, Cai, Costa Sorriso, Centro Aiuto alla Vita, Donna Sucura, Banca del Tempo, Soms, Lions, Rotary) saranno presenti in piazza Chirola con un gazebo. Alle 19.30, presso l’oratorio di via San Pietro, si terrà una una cena solidale a cui è possibile aderire contattando le associazioni. La serata proseguira’ con un concerto di musica revival tenuto dal gruppo ‘Effetto vip’.

«Il giorno 16 giugno in piazza Chirola – introduce l’Assessore Caterina Franzetti – potremo conoscere gli ambiti associativi di carattere sociale della nostra Città che hanno promosso il Dono Day. Attraverso gli spazi espositivi, potremo riflettere insieme sul significato dell’essere volontario, con la speranza di dare risposta anche a chi vuole provarci a diventare parte di questa meravigliosa realtà. Molte possono essere le motivazioni di essere volontario, chi vuole rispondere al bisogno degli altri, oppure per convinzioni etiche e morali e ci si può avvicinare anche per una sola curiosità».

L’Assessore ai Servizi Sociali Caterina Franzetti, riconosce l’impegno di tutte le associazioni, in particolare delle singole persone: «Essere volontari non è un appuntamento scritto in agenda è dedizione e professionalità, non è improvvisazione in particolare è fondamentale la relazione con gli altri e scoprire la possibilità di instaurare vere amicizie ed il senso di appartenenza alla Città. È così che è nato il Dono Day, dove alla base ci sono tutte le motivazioni che hanno spinto a trovare il senso comune del Dono e quindi il significato soprattutto di essere volontario nel tempo a disposizione».