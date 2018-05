Doppietta di Rovera a Le Castellet

È già arrivato a quota quattro vittorie stagionali – su sei gare a cui ha preso parte – il 22enne Alessio Rovera che nel fine settimana ha partecipato al secondo appuntamento del Porsche Carrera Cup Italia vincendo entrambe le prove in programma.

Sul circuito francese di Le Castellet, il giovane varesino ha dominato il weekend facendo il pieno di punti e balzando così in testa alla classifica generale (è già il detentore del titolo). Una situazione felice e in parte inattesa visto che Rovera quest’anno ha nel mirino il monomarca francese, ma a questo punto dovrà decidere se proseguire anche il torneo nazionale, visti i risultati.

In Gara1 Rovera ha letteralmente dominato la scena comandando la competizione dal via alla bandiera a scacchi: alle sue spalle Iaquinta e Quaresmini. Domenica, in Gara2, Alessio è scattato dalla sesta posizione, ha subito guadagnato la terza e poi ha superato Iaquinta e Bertonelli per filare in solitaria verso la seconda vittoria.

Un successo che lancia lui e lo Tsunami Racing Team con grande fiducia verso il circuito olandese di Zandvoort, sede della seconda tappa della Carrera Cup France (18-20 maggio). Domani – mercoledì 16 – il pilota di Varese svolgerà anche un test sullo stesso tracciato, che finora non ha mai affrontato.

«Quello di Le Castellet è stato un fine settimana da sogno. La squadra ha fatto un lavoro magnifico e io ho potuto guidare al meglio la 911 GT3 Cup con la quale soprattutto in prova e in gara 1 è andato tutto per il meglio. In gara 2 per effetto della griglia invertita partivamo in terza fila e abbiamo cercato di restare calmi; ne è uscita una corsa tiratissima e alla fine proprio la pazienza ci ha premiato».