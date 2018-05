Droga, alcol e furti: controlli e denunce in piazza Repubblica

Nella giornata di venerdì 18 maggio i carabinieri hanno effettuato un controllo straordinario del territorio in Piazza Repubblica e zone limitrofe, unito ad attività di prevenzione stradale, repressione fenomeni legati allo spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio e la proprietà privata.

Sono stati denunciati due ragazzi, un italiano del 1997 e un peruviano del 1992, per per guida in stato di ebbrezza: ad entrambi è stata ritirata la patente poichè sono risultati avere nel sangue un tasso di alcol superiore allo 0,8 g/l.

Tre uomini sono invece stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti: si tratta di persone tra i 17 anni e i 41 anni, trovati ciascuno in possesso di pochi grammi di hashish o marijuana nel corso delle perquisizioni personali operate a loro carico durante i controlli.

Un cittadino egiziano nato nel 1998, operaio domiciliato in Varese, è stato denunciato per violazione della normativa sugli stranieri, in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno in corso di validità.

Infine, è stato identificato e denunciato un disoccupato dominicano 38enne, perché sorpreso a rubare una bottiglia di superalcolici all’interno del supermercato nel Centro Commerciale Le Corti di Varese. Nei suoi confronti è scattata anche la sanzione per il reato di ubriachezza molesta ed è stato applicato l’ordine di allontanamento immediato da Piazza della Repubblica, in virtù del recente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Varese, adottato a seguito del noto “decreto sicurezza” dello scorso anno.