Droga a scuola, arrestato diciottenne

L’hanno arrestato dopo che il pastore tedesco Zanzibar non si spostava più da lui: si è avvicinato per bene, l’ha annusato ed è saltata fuori la marijuana, più di quella ammessa per giustificare l’uso personale, 13 grammi circa.

È la dirigenza della Scuola Europea di Varese che ha chiesto l’intervento dei militari, i quali sono puntualmente arrivati con gli agenti del nucleo operativo e radiomobile del capoluogo con in appoggio un prezioso alleato: il cane in forza alle unità cinofile di Casatenovo, in provincia di Lecco.

Lo studente è stato preventivamente sottoposto, insieme ai suoi compagni di classe, all’interno dell’aula in cui stavano svolgendosi le lezioni ad un controllo sommario per passare poi sotto l’implacabile fiuto dell’animale.

Nell’astuccio dentro allo zaino ecco saltare fuori 13,13 grammi di erba già suddivisa in più involucri – una decina – , oltre a 80 euro in contanti con banconote di piccolo taglio e un coltellino.

Anche nelle tasche di un altro ragazzo è spuntata la droga, ma una modica quantità sufficiente per un paio di “canne”: 1,24 grammi, si pensa da destinare ad uso personale; infatti i militari l’hanno segnalato come assuntore.

Invece sul primo dei due giovani sono scattate le manette, non appena appurata la presenza di sostanze psicotrope all’interno dell’erba (va difatti di moda nell’ultimo periodo l’uso della cosiddetta “marijuana light”, che contiene pochissimo principio attivo ed è invece ricca di Cbd: si può comprare e consumare liberamente).

L’arresto è stato convalidato questa mattina ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma di fronte alla polizia giudiziaria.

Nei prossimi giorni alla Scuola Europea verranno organizzate speciali lezioni per illustrare ai giovani i rischi dell’uso di stupefacenti.

I carabinieri assicurano che nei prossimi giorni continueranno i controlli negli istituti scolastici della città.