Dopo due anni, nuova occupazione dei Telos

Uno striscione bianco con la scritta in nero “Telos” ha annunciato al quartiere Prealpi l’inizio oggi pomeriggio alle 17.30 dell’occupazione degli anarchici in via San Francesco 11. Ad essere utilizzata come sede del centro sociale, a due anni dall’ultimo sgombero, una palazzina privata da tempo inutilizzata.

«Eccoci di nuovo qua – spiegano in una nota condivisa su Facebook – con un nuovo spazio occupato, un nuovo Telos. Siamo testardi, recidivi e come sempre determinati a tenere lo spazio e farlo vivere». Non manca una stoccata alle istituzioni cittadine: «Siamo qua in faccia ad un’amministrazione che millantava la nostra scomparsa a colpi di fogli di via, denunce, avvisi orali, decreti penali di condanna ed anche con un arresto. “Colpi” che per noi sono solo vani provvedimenti».

«Il modo migliore per rispondere alla repressione è continuare a lottare – concludono -. Abbiamo deciso di prenderci uno spazio proprio ora perché, in questi 9 anni, l’occupazione è la pratica che abbiamo sempre portato avanti con costanza e che, ogni volta, ha ravvivato il nostro spirito… che deve continuare!»

Sul posto per tutto il pomeriggio diversi sopralluoghi delle forze dell’ordine e tanta curiosità dei residenti.