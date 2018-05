Due belle svizzere arrestate per furto

Due giovani svizzere, incensurate, sono state arrestate nel centro commerciale di Arese,per furto aggravato.

I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti dopo essere stati chiamati dal personale di vigilanza interno, i quali avevano notato due donne, di bella presenza e distinte nel tratto, aggirarsi con fare sospetto all’interno di diversi esercizi commerciali. Pertanto i militari, una volta sopraggiunti, hanno bloccato per un controllo le due ragazze, una 20enne e una 19enne svizzere, entrambe incensurate, appena uscite dall’esercizio commerciale “Primark”.

Dopo aver rotto le rispettive placche antitaccheggio, le due si stavano allontanando con addosso diversa merce all’interno del negozio. Al termine della perquisizione personale, è stato poi rinvenuto e sequestrato un distaccatore di placche antitaccheggio, utilizzato dalle ladre per staccare le placche ed eludere i controlli dei dispositivi elettronici, nonché ulteriore merce per un valore complessivo commerciale di 1.400 €, poi risultata rubata in diversi negozi, tutti all’interno del medesimo centro commerciale.

Tutta la refurtiva è stata quindi restituita agli aventi diritto, mentre le due donne, al termine delle formalità di rito, sono state condotte presso le camere di sicurezza per poi essere giudicate con rito direttissimo presso il Tribunale di Milano nella mattinata odierna.