Due i contendenti al ruolo di Rettore, entrambi varesini

( nella foto da sinistra Angelo Tagliabue e Matteo Rocca)

È scaduto alle 12 di oggi, lunedì 7 maggio, il termine per la presentazione delle candidature alla carica di Magnifico Rettore dell’Università dell’Insubria. Due le cordate che si sfideranno e il rettore, comunque andrà, sarà ancora varesino.

I docenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti potranno scegliere, se le operazioni di verifica si concluderanno positivamente, tra Matteo Rocca, 49 anni, direttore a Varese del dipartimento di Economia e Angelo Tagliabue, 60 anni, direttore del dipartimento di Scienze chirurgiche e morfologiche, sempre a Varese, dove è anche responsabile della clinica odontostomatologica dell’ospedale di Circolo Macchi. Alla parte comasca spetterà, ancora una volta, il ruolo di vicario: al fianco di Rocca (che ritenta l’elezione per la seconda volta) si presenta Barbara Pozzo Direttore del Dipartimento di Diritto, Economie e Culture mentre il vice di Angelo Tagliabue sarà il professor Stefano Serra Capizzano del Dipartimento di Scienza e Alta tecnologia che, nella scorsa tornata elettorale si era presentato come vice di Rocca.

Al Decano del corpo accademico professor Antonio Toniolo spetterà il compito di verificare e ufficializzare i candidati in lizza entro giovedì 10 maggio. Le elezioni, invece, si svolgeranno lunedì 2 luglio come prima votazione e poi giovedì 5 luglio e lunedì 9 luglio per le date successive. L’eventuale ballottaggio avverrà giovedì 12 luglio.

Il mandato del professor Alberto Coen Porisini Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria, della durata di sei anni, scadrà il prossimo 31 ottobre 2018. Il Rettore non è immediatamente rieleggibile e non può essere designato Prorettore vicario nel sessennio immediatamente successivo.

