Due giorni di festa per il Campo dei Fiori

Un abbraccio festoso al Sacro Monte, per superare la paura del fuoco, per dimostrare il proprio affetto, per goderne le tante bellezze.

Sono molteplici gli scopi della prima Fiera di Luvinate che si svolgerà i prossimi 26 e 27 maggio a Luvinate.

Le scuole dell‘Istituto Comprensivo Barasso Casciago Comerio Luvinate e Morosolo saranno protagoniste per una grande mattinata di festa per il Campo dei Fiori dopo l’incendio. L’appuntamento è per sabato alle ore 11.30 presso il Parco del Sorriso.

Il programma molto ricco prevede bancarelle di hobbisti e produttori a km zero, avventure in bici nei boschi, gli amici cani, giochi e divertimento per bambini e famiglie, buona tavola, canti popolari, i bambini delle scuole ed il lavoro della Protezione Civile Intercomunale.

Sabato mattina al Parco del Sorriso i bambini grideranno il loro affetto alla montagna ferita con una grande sorpresa per tutti…. Ci sarà poi l’elezione del cane più simpatico, il giro sui cavalli, i gonfiabili, le prove di abilità con gli amici della Protezione Civile e tanto altro.

Momento scientifico e di approfondimento nel pomeriggio con un convegno dal titolo: “RIPARTIRE DAL FUOCO: “La manutenzione del territorio come strumento per prevenire eventi calamitosi: proposte per una gestione virtuosa del territorio del Parco Campo dei Fiori nello scenario del post-incendio”. Interverranno Gian Battista Bischetti, Professore Università Studi di Milano; Alessandro Nicolo, Professore Facoltà Scienze Agrarie e Giuseppe Barra, Presidente del Parco Campo dei Fiori

Domenica 27 per la Fiera di Luvinate ci saranno tante iniziative per i bambini e le famiglie:



il tour turistico per Luvinate:

grazie alla ProLoco Luvinate, oltre al classico banco gastronomico, sarà possibile scoprire il Comune con un guida specializzata. Appuntamento domenica 27 alle ore 10.00.

È in agenda anche una pedalata non competitiva che si svolgerà nei sentieri del Parco del Campo dei Fiori in zone del Comune di Luvinate e limitrofe, andatura e percorsi non richiedono spiccate doti atletiche e tecniche: ritrovo e partenza alle ore 10 Cortile della Scuola di Luvinate (ore 10.15 imbocco Sentiero. 10, località Poggio)

PERCORSO indicativo: sentiero 10, Caddè 4 strade, Pian delle Noci e rientro…e se avrete ancora energie, ci si potrà aggregare al gruppo dei più atletici che proseguiranno per il Monte Morto e i sentieri di Velate alto,

DISTANZA E DISLIVELLO indicativo: km 10 GIRO CORTO – 20 GIRO LUNGO– dislivello. 100 m (20km/300m)

ARRIVO previsto 12.30 e a seguire pranzo presso gli stand gastronomici della ProLoco Luvinate presso il Parco del Sorriso (Ai partecipanti sarà consegnato all’inizio del percorso un buono pasto speciale).

Per consentire l’organizzazione della Fiera di Luvinate con bancarelle ed espositori dalla sera di sabato 26 maggio fino alla sera di domenica 27 maggio la Piazza Don Sironi e la Via San Vito (dal monumento Caduti fino a poco l’Asilo) sarà chiusa al pubblico!

visita il sito www.fieradiluvinate.it!