Due incontri dedicati a genitori ed educatori negli asili nido

Nell’ambito dell’iniziativa “Nidi aperti” 2018 l’Amministrazione comunale organizza conferenze dibattito con esperti aperte a genitori, educatori e alla cittadinanza.

Di seguito gli appuntamenti

Mercoledì 16 maggio alle ore 20.30 presso asilo nido GIANNINA TOSI via Bonsignora

Maria Cristina Realini (Centro Informazione Maternità e Nascita Il Melograno)

“Genitori di figli maschi, genitori di figlie femmine”;

Mercoledì 23 maggio alle ore 20.30 presso asilo nido FERRARIO Via XXIV Maggio, 5

Elisa Brazzelli (Università Milano Bicocca)

“Le paure di mamme e papà”.

La partecipazione è libera e gratuita è gradita la prenotazione

Si coglie inoltre l’occasione per informare i genitori, nel caso non avessero ancora provveduto, che le domande d’iscrizione per gli asili nido comunali e convenzionati per il prossimo anno scolastico dovranno essere presentate all’Ufficio Pubblica Istruzione – Via Alberto da Giussano 12 – entro e non oltre il 20 maggio 2018.