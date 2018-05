Dopo due mesi via le schede dal Tribunale

Un record a Varese è stato battuto: le schede elettorali delle ultime votazioni, dal tribunale se ne sono andate via prima della formazione del nuovo governo.

Si è votato lo scorso 4 marzo e da subito decine di scatoloni sono confluiti in ogni dove a palazzo di giustizia: una parte di fronte all’aula B, entrando sulla destra. Una parte nel sottoscala. Una parte ancora nell’aula al primo piano, dove fino a ieri durante le udienze si poteva sbirciare nei cartoni che contenevano le schede.

Nei giorni caldi, immediatamente dopo il voto, una vera e proprie messe di schede arrivò anche nel piano terreno.

Poi, via via, il grosso degli scatoloni è stato rimosso, ma un paio di “muri” di carta erano fino a stamattina presto ancora ben visibili, quasi una compagnia per testi in attesa e personale amministrativo: c’era che si appoggiava per l’abitudine, qualcuno mai entrato in tribunale guardava sbigottito.

Gli habitué, con toga o fondina: «Ma ancora qui stanno le schede?».

Questa mattina tutto il materiale è stato caricato rima su carrelli e poi portato all’esterno e nuovamente caricato su un grosso camion che è stato riempito quasi completamente: al lavoro, per ora 5 persone. Dove andranno queste schede?

«Al macello civico», hanno spiegato, confermando quanto già era stato detto nelle scorse settimane dal Tribunale.