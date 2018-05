Due premi letterari per Sara Magnoli

Con una doppia soddisfazione nell’arco di pochi giorni, salgono a quattro i premi e riconoscimenti ottenuti dallo scorso ottobre dalla scrittrice Sara Magnoli con il suo giallo “Se il freddo fa rumore”, edito da Damster Edizioni Modena nella collana Comma 21.

Dopo aver infatti ottenuto il premio speciale dell’associazione culturale L’Aringo alla seconda edizione del premio letterario Essere Donna Oggi a Gallicano (Lucca) ed essersi classificata seconda nella sezione narrativa edita alla prima edizione del Milano International, lo scorso sabato l’autrice e il libro sono stati insigniti di una segnalazione di merito alla terza edizione del premio nazionale di poesia e narrativa Alda Merini di Imola, a pochi giorni dal riconoscimento elargito dall’associazione Pegasus all’interno del premio nazionale Città di Cattolica che ha dichiarato il particolare interesse artistico-letterario dell’opera.

Si tratta di importanti attestazioni di qualità del lavoro pubblicato da Damster dalla scrittrice di Ferno, in provincia di Varese: il libro “Se il freddo fa rumore”, ambientato proprio nel Varesotto con al centro la sparizione misteriosa dallo stesso luogo di due adolescenti che non si conoscono, ma che tratta con grande delicatezza e sensibilità argomenti molto importanti quali la violenza psicologica sulle donne, i minori e i più deboli, aveva già ricevuto parole di plauso da Maurizio de Giovanni che, nella quarta di copertina, ha definito Sara Magnoli “una nuova, straordinaria voce nel romanzo nero italiano”.

Tra i prossimi appuntamenti per conoscere la scrittrice e il suo lavoro, si segnala che il libro, alla presenza dell’autrice, sarà presentato mercoledì 9 maggio alle 18 alla libreria Cultora in via Lamarmora 24 a Milano, con moderatore dell’incontro Manuel Figliolini della Bottega del Giallo, mentre venerdì 11, all’interno delle iniziative promosse dall’assessorato alla cultura del Comune di Magnago per Il Maggio dei Libri, in collaborazione con la libreria Il Segnalibro di Magenta e Giallo e Cucina, sarà tra i protagonisti di una “serata con delitti” alla biblioteca comunale di Magnago, parco Lambruschini 2. Una vera e propria tavola rotonda che vedrà dialogare tre giallisti: oltre a Sara Magnoli, Fabio Mundadori, direttore editoriale per la Collana Comma 21 di Damster, con “Ombre di vetro” (Damster Edizioni) e Roberto Van Heugten con “Il silenzio di Ada” (Homo Scrivens). Modera Adriana Rezzonico con improvvisazioni musicali di Ivano Ventimiglia.