Due ragazzine investite all’Ippodromo

Diversi incidenti stanno puntellando la mattinata mettendo a seria prova il traffico cittadino attorno al capoluogo.

A Varese due ragazzine di 11 anni sono state investite in viale Ippodromo poco prima delle 8 di questa mattina, lunedì. Sono state trasportate una in codice verde e una in codice giallo in ospedale a Varese.

Alle 8 un incidente ha coinvolto un camion alla rotonda del Ponte di Vedano. A rimenere ferito è stato il conducente 45enne del mezzo (un camion Esselunga). Sul posto anche i carabinieri per gestire la viabilità patricolarmente intensa in questo momento.

Si segnala infine un incidente che ha coinvolto un motociclista a Castellanza sulla via Sempione.