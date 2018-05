Due serate di informazione sul bullismo

Venerdì 11 e giovedì 24 maggio il Comune di Gazzada Schianno ha organizzato due serate dedicate a genitori ed educatori dei bambini della scuola primaria e materna, in cui si parlerà di bullismo in età precoce.

Un tema dalle mille sfaccettature, a volte difficile da comprendere, ma di fondamentale importanza per lo sviluppo psicologico e sociale dei nostri bambini.

Nel corso delle serate verrà illustrato il progetto attuato con gli alunni della scuola primaria e verranno fornite indicazioni in merito ai rischi connessi alle nuove tecnologie, con particolare riferimento a concetti quali dipendenza da Internet, cyberbullismo, sexting, grooming on line, adescamento on line.

Le serate, rivolte esclusivamente a un pubblico adulto, saranno condotte dalla Dott.ssa Cristina Mastronardi, psicologa e psicoterapeuta che lavora presso il Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia di Varese che collabora con l’associazione Amico Fragile di Varese. Gli ultimi studi della Dottoressa Mastronardi hanno indagato il ruolo del trauma legato al bullismo operando a livello clinico con autori e vittime di abusi.

Il progetto è stato voluto dall’Assessorato all’Istruzione in accordo con l’istituto Comprensivo e realizzato grazie alla collaborazione con Amico Fragile Onlus, associazione di Varese che che si occupa dell’assistenza e la tutela sanitaria, psicologica e legale alle vittime di violenze.