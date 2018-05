Duemila panetti di hashish al posto degli elettrodomestici

Doveva trasportare grossi elettrodomestici, ma nel suo autocarro aveva un carico ben più scottante.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno sequestrato a Venegono Superiore 2 mila panetti di hashish, pari a 240 chilogrammi, nascosti nel cassone di un autocarro condotto da un corriere di nazionalità rumena.

A bordo del mezzo sarebbero dovuti esserci grossi elettrodomestici, ma il peso del carico non corrispondeva al contenuto: così sono scattati ulteriori controlli e nei pallet imballati e perfettamente sigillati sono spuntati i panetti di hashish. La sorpresa non ha tardato a palesarsi: dalla prima pedana sezionata, nella parte inferiore racchiusa da una gabbia in legno, sono usciti fuori cinque voluminosi involucri confezionati con una spessa membrana di nastro adesivo, che a loro volta contenevano un impressionante numero di panetti. Stessa cosa per il secondo pallet controllato all’interno del cassone del camion.

Il conducente del mezzo di nazionalità rumena è stato dichiarato in arresto e non ha fornito indicazioni su quanto scoperto. La sostanza stupefacente trasportata è stata sequestrata e subito quantificata: il peso totale è risultato di 240 chilogrammi circa per un totale di poco più di 2000 panetti di hashish. Il valore stimato sul mercato si aggira attorno al milione e duecentomila euro.

Sono in corso indagini per verificare la provenienza e la destinazione dell’ingente quantitativo di stupefacente sequestrato.