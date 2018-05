Edilizia Libera: autentica rivoluzione per vivere l’outdoor 

Con la primavera alle porte si fa strada il desiderio di sfruttare al meglio gli spazi outdoor e contemporaneamente, in questa primavera 2018, cade a fagiolo l’approvazione del decreto legislativo n.222/2016 che prevede la possibilità di realizzare alcune opere edilizie (senza titolo abilitativo) senza che siano necessarie autorizzazioni.

La Tartaruga di Cassano Magnago è felice di darne annuncio perché tra le opere contemplate, c’è l’installazione di tende da sole e pergolati che rientrano ufficialmente nella categoria di interventi di edilizia libera.

Per perseguire questo importante obiettivo di liberalizzazione degli interventi in edilizia libera, Assotende e FederlegnoArredo, in sinergia con APPS (associazione Professionisti della Protezione Solare) hanno lavorato a braccetto.

La manovra è anche motivo di valorizzazione delle professionalità che ogni giorno operano nel settore e che negli anni si sono mostrate capaci di operare nella legalità e nel rispetto delle regole, evidenziando un trend in costante miglioramento che è spinta a nuova iniziativa economica.

Insieme ai suoi partner La Tartaruga ha già iniziato ad esplorare le nuove meravigliose possibilità determinate dall’entrata in vigore della normativa. In particolare, BT Group ha colto a pieno questa sfida proponendo per la stagione 2018 soluzioni innovative, dal design ricercato, che diventano il perfetto punto d’incontro tra il paesaggio circostante e l’indoor.

Il Decreto sull’Edilizia Libera si aggiunge al decreto Eco Bonus del 50% valido per le schermature solari sino al 31 dicembre 2018. Insieme rappresentano due importanti fattori che contribuiscono ad incentivare alla costruzione di coperture e strutture da esterno, conferendo nuova dignità agli spazi outdoor di abitazioni che si trasformano in spazi da vivere tutto l’anno.

Le schermature solari contribuiscono al risparmio energetico sul condizionamento artificiale estivo, evitando il sovraccarico termico delle superfici vetrate, ponendosi come un ostacolo alla radiazione luminosa.

La Tartaruga si conferma quindi punto di riferimento per il territorio in tema di arredo di “spazi esterni” e fornitori di soluzioni di design.