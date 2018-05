Prima edizione a Saronno di “Bimbinbici 2018”. Appuntamento domenica 13 maggio grazie all’organizzazione di FIAB Saronno Ciclocittà, in collaborazione con il Comando della Polizia Locale.

Raduno di bambini, ragazzi e genitori in Piazza Libertà Saronno alle 9,15.

Alle 9,30 partenza in bicicletta per il Parco Comunale Salvo d’ Acquisto, accompagnati dai volontari FIAB e dalla Polizia locale. Al parco comunale, un rappresentante del Comando spiegherà come si circola in bicicletta sulle strade rispettando le norme del CdS e introdurrà al percorso nel parco urbano attrezzato con la segnaletica stradale.

I bambini e ragazzi faranno qualche giro per fare pratica.

Seconda parte della manifestazione dedicata ai più grandi: breve giro nel vicino Parco del Lura, cui ci si recherà accompagnati dai vigili e dai volontari FIAB. Conclusione della manifestazione ore 11,30 circa.