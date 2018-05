Eduard Limonov arriva a Varese. Lo scrittore e dissidente russo, diventato celebre grazie alla famosa biografia romanzata scritta da Emmanuel Carrère, sarò ospite di Terra Insubre al circolo Ra Ca’ dur Barlich di Varese a San fermo (Via Rienza 2).

L’incontro con Limonov, in Italia in queste settimane per un tour di presentazione del suo libro “Zona Industriale” edito da Teti Editore, sarà domenica 13 maggio e sarà aperto al pubblico dalle 19 alle 20.

Per informazioni: segreteria@terrainsubre.org