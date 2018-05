Elezioni amministrative, le liste e i candidati sindaco nei comuni in cui si vota

Ore 12. Scaduti i termini per presentare le liste alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno nei comuni in cui si vota. Di seguito vi proponiamo un piccolo sunto dei candidati sindaco e delle liste che li sostengono.

Elezioni ad Agra

Nella piccola Agra questa mattina si sono scoperte tutte le carte, e le liste sono tre. “Progetto Sociale per Agra” era stata a dire il vero annunciata con largo anticipo: lista civica ma di chiara ispirazione politica, è vicina a Forza Nuova e presenta il candidato sindaco nel giovane in Nicolò Mattei.

In gioco ci sono anche due altre compagini civiche nate dallo stesso processo decisionale. In una, Uniti per Agra, corre come sindaco Luca Baglioni e tra i candidati consiglieri figurano anche il sindaco in carica Ernesto Griggio.

Candidatura in rosa invece per Agra in Movimento: il nome che si presenta agli elettori è quello di Barbara Barozzi.

Elezioni ad Azzate

Sono tre le liste che si presentano alle elezioni amministrative di Azzate. Si tratta di tre liste civiche e sono Azzate in Valbossa (espressione della Lega) che candida Carlo Arioli, Progetto Comune che candida Gianmario Bernasconi (sindaco uscente) e Insieme per Azzate che candida Raffaele Simone.

Elezioni a Venegono Superiore

Situazione in movimento fino all’ultimo a Venegono Superiore, dove le ultime settimane hanno visto lo scenario cambiare più volte. Consolidata la spaccatura del centro destra, che si presenterà con due liste distinte, da una parte Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia a sostegno del sindaco uscente Ambrogio Crespi, dall’altra la “destra sociale” con Roberto Castiglioni alla guida di una lista civica con la presenza del Popolo della Famiglia, che non è riuscito a presentarsi autonomamente come aveva annunciato.

Ma è di centro-destra anche Fabiano Lorenzin il candidato sindaco di Per Venegono Intesa civica Fabiano Lorenzin, che da commissario di Forza Italia ha rivestito un ruolo importante nella crisi che ha vito la fuoriuscita del consiglieri azzurri Onofrio Pirrone e Franco Bonacci (oggi candidati con Roberto Castiglioni).

Anche il centro sinistra ha avuto i suoi travagli: si è lavorato a lungo per un accordo tra la lista civica Bene in comune e il Movimento 5 Stelle. Saltato l’accordo, sembrava che entrambi gli schieramenti rinunciassero alla corsa per il Municipio, poi, a sorpresa, entrambi sono riusciti a presentare la propria lista. Bene in Comune schiera Lelia Mazzotta Natale, unica donna candidata sindaco, mentre per i 5 Stelle correrà Mauro Neri alla guida di Venegono in Movimento.

Elezioni a Lonate Pozzolo

A Lonate Pozzolo sono, infine, tre le liste in corsa dopo le dimissioni di Danilo Rivolta, travolto dall’inchiesta giudiziaria che lo ha coinvolto e per la quale ha patteggiato. Nadia Rosa è la candidata di Uniti e Liberi, la lista civica che raccoglie elementi del centrosinistra e del centrodestra. Angelina Ausilio, invece, è la candidata della lista civica Angelina Ausilio sindaco e che raccoglie una parte dei consiglieri della maggioranza uscente. Il terzo candidato è Modesto Verderio che rappresenta la lista di Grande Nord, il movimento politico nato da una costola della Lega.

Elezioni a Jerago con Orago

A Jerago con Orago si presentano, invece, ben quattro liste. Emilio Aliverti è il candidato sindaco di Jerago con Orago Insieme e che raccoglie il testimone del sindaco uscente Ginelli. La giovane Matilde Ceron è la candidata sindaco della civica Jeragorago di Tutti. Salvatore Marino si candida a sindaco con la lista Gente di Jerago. Giuseppe Grasso, infine, è il candidato di Borghi più belli.

