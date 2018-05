Elezioni tra i lavoratori, in Airport Handling non si raggiunge il quorum

A Malpensa si rinnovano le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle principali aziende aeroportuali, vale a dire Sea spa (il gestore dello scalo) e di Airport Handling, l’azienda di servizi di terra (ex Sea Handling) che è uscita dal perimetro del gruppo Sea ma che ha un ruolo centrale nel lavoro nello scalo.

Al di là dei risultati in Sea, comunque da prendere in considerazione, la notizia principale è il mancato quorum proprio in Airport Handling, società da anni al centro dello scontro politico-sindacale. «In Sea spa hanno votato oltre il 60% dei lavoratori, mentre purtroppo in Airport Handling non si è raggiunto il quorum, si è arrivati al 48%» spiega Luigi Tripodi, della UilTrasporti. Non è frutto solo della disaffezione, probabilmente: una parte del sindacato – per la precisione la Cub Trasporti – ha infatti sostenuto apertamente la campagna astensionista, in una fase in cui si parla di nuovi ingressi di capitali privati nella società.

«La Cub Trasporti, a differenza delle altre sigle sindacali di base, non considerando democratico il nuovo regolamento delle rsu, ha deciso di non partecipare al voto, invitando i lavoratori a non votare» spiega Renzo Canavesi, voce storica del battagliero sindacato di base. La Cub dice che «se anche gli altri sindacati di base, in modo unitario avessero dato indicazioni di non voto, anche in Sea il “testo unico” sarebbe stato bocciato». E lancia anche un messaggio ai confederali e alle altre sigle, per «costruire insieme un regolamento realmente democratico per le Rsu».

«La FiltCgil è l’unico sindacato che ha distribuito un programma elettorale in cui si diceva che non c’era contrarietà preventiva ad un aumento di capitale, ma che c’erano problemi da risolvere prima» dice Angelo Piccirillo, della Filt-Cgil. «E dicevamo che in questa fase si doveva coinvolgere le Rsu. Prendiamo però atto del messaggio preciso che viene dai lavoratori: faremo nostre valutazioni». Di certo, in questa fase non c’è nessuna idea di ritornare al voto («Non è nel pensiero di nessuno») ma il nodo della rappresentanza rimane.

Rsu Sea spa – Gli eletti a Malpensa

Tra gli impiegati la Fit Cisl e il sindacato autonomo Flai hanno ottenuto tre rappresentanti ciascuno, seguiti da Uilt, Ugl, Filt, Usb e Adl, che hanno tutti un rappresentante ciascuno. Tra gli operai rappresentanza equivalente per tutti, con un rappresentante a testa, tranne Ugl. Infine, tra i quadri l’unico rappresentante va alla Flai. che con cinque rappresentanti (su 18 eletti) è la sigla più presente.

Rsu Sea spa – I voti di Malpensa e Linate

Se si guarda invece ai risultati complessivi in Sea (cioè tenendo insieme Linate e Malpensa) il primato va alla Fit Cil con 401 voti, seguita da Flai con 235, Uil con 233, Cgil con 232, Ugo 152, Usb 149, Adl 48