Elezioni in vista, al via le presentazioni

Presentate le liste sabato scorso, ora parte ufficialmente la campagna elettorale, anche a Lonate Pozzolo. Non mancheranno polemiche e confronti sui temi più sentiti,ma nel frattempo lealiste e gli aspiranti sindaci pensano prima di tutto a raccontare il loro progetto e la loro squadra. Ecco gli appuntamenti in vista.

Ausilia Angelino parte questa sera, martedì 15 maggio, con la serata ufficiale di apertura della campagna di “Il centrodestra per Lonate”,la sua lista che riunisce i simboli di cinque partiti: ci saranno anche i big del centrodestra provinciale e regionale, come Gigi Farioli, Angelo Palumbo, Paola Frassinetti,Francesca Brianza, Antonio Nava. Angelino proseguirà poi con una raffica di appuntamenti tematici e di presentazioni nelle frazioni. Il 21 maggio al monastero di San Michele presenterà le idee su ecologia e sicurezza, il 28 su Malpensa e Sanità, il 4 giugno su sociale e disabilità. Gli appuntamenti specifici nelle frazioni saranno invece il 24 maggio a Tornavento (in piazza) e il 31 a Sant’Antonino. La chiusura, ovviamente venerdì 8 giugno (ultimo giorno prima del silenzio elettorale), si terrà in piazza San Francesco o – in caso di pioggia – al monastero di San Michele.

Nadia Rosa, candidata della civica “Uniti e liberi”, aprirà la sua campagna il 23 maggio a Tornavento,al Caffè 20venti,alle 21. La presentazione ufficiale della lista a Lonate centro sarà invece il 25 maggio, sempre alle 21, al monastero di San Michele. E poi ovviamente Rosa passerà anche a Sant’Antonino, il 29 maggio, alle 21, nella Sala delle Associazioni all’ex scuola media di via Madonna 5. E la festa finale? La lista chiuderà la campagna venerdì 8 giugno a Villa Porro, a partire dalle ore 20.30.

Ancora da definire nei dettagli, invece,la campagna di Modesto Verderio e di Grande Nord, la lista del centrodestra autonomista. «La prima presentazione dovremmo farla sabato alla trattoria Da Lucia» spiega Verderio. È una scelta anche simbolica, perché “La Lucia” è di fronte alla grande area militare dismessa del Campo della Promessa, la cui riqualificazione è centrale nel programma elettorale di Verderio. «Le altre date le comunicheremo attraverso la pagina Facebook del Grande Nord».