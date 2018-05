Elisa Coerezza d’argento nella Youth Cup europea

Grande prestazione della nazionale giovanile italiana alla European Youth Cup di tiro con l’arco disputatasi a Rovereto. Una gara nella quale a brillare in modo particolare è stata un’atleta di casa nostra, la cassanese Elisa Coerezza, che ha conquistato una pesantissima medaglia d’argento.

Coerezza, tesserata per la Compagnia Arcieri Monica (CAM) di Gallarate, ha gareggiato nella categoria Allieve di Arco Olimpico e ha mostrato ottima mira fin dalle fasi iniziali del torneo. Elisa è stata quarta nella fase di qualificazione e negli scontri diretti ha battuto in scioltezza tutte le avversarie. Anche il derby azzurro con Aiko Rolando è andato a buon fine, mentre in semifinale la cassanese ha avuto la meglio sull’inglese Heater Huges.

L’unica avversaria capace di fermare Coerezza è stata l’altra finalista, la russa Viktoria Kharitonova, autrice di una gara impeccabile anche nel match per l’oro in cui Elisa ha pagato un po’ di stanchezza e di emozione, faticando nelle ultime frecce. Un piccolo appannamento che non cancella un cammino eccellente per la portacolori della CAM.

L’argento di Coerezza è andato ad arricchire un medagliere azzurro di grande valore in una competizione che ha visto in pedana molte delle grandi speranze europee dell’arco. Per l’Italia il podio di Rovereto è stato un vero forziere: quattro medaglie individuali (due ori) e cinque di squadra (tre ori).