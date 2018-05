Energie rinnovabili, torna il gruppo di acquisto privato per il fotovoltaico

Dopo tre edizioni del gruppo di acquisto privato “400.000 Tetti”, Elmec Solar lancia in veste rinnovata il quarto GAP rivolto a chi desidera fare una scelta consapevole per il futuro, dotandosi di un impianto fotovoltaico. La campagna quest’anno prende il nome di “400.000 Tetti Premium”. Con uno storico di tre edizioni che ha generato 274 contatti e 112 impianti acquistati dal 2014 al 2016, torna l’iniziativa promossa dall’azienda di Brunello, in provincia di Varese, basata sull’incontro tra domanda e offerta e incentrata su una filosofia di acquisto condiviso e consapevole. Grazie all’impegno dell’azienda varesina – attiva nella progettazione, installazione e distribuzione di impianti fotovoltaici – e di un gruppo di partner, tra cui la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il GAP di quest’anno guarderà a impianti e componentistica con un posizionamento distintivo sul mercato, una scelta rispecchiata dall’aggiunta del termine “premium” al nome del gruppo di questa edizione.

PANNELLI DI ALTA QUALITÀ

Due le novità del 2018: la prima è nella tipologia di impianto proposto, caratterizzato da pannelli ed inverter di alta qualità selezionati per elevate prestazioni. Una scelta resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra Elmec Solar e i partner tecnologici, SunPower e SolarEdge, che ha permesso di guardare a standard qualitativi ancora più ambiziosi interpretando l’attuale evoluzione tecnologica e le richieste del mercato. «Proponiamo i migliori prodotti sul mercato alla migliore garanzia (25 anni) in grado di generare più energia offrendo maggior affidabilità e risparmio nel lungo periodo», commenta Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar. «A questa novità si aggiunge l’aumento della copertura territoriale». Infatti, il bacino di utenza del gruppo da quest’anno si rivolge non solo ai territori di Varese e Como, ma anche a quelli di Monza Brianza, Brescia e Bergamo.



LA PARTNERSHIP CON LA BCC DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE

Accanto a Elmec Solar c’è ancora la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che agevolerà io partecipanti al GAP con un finanziamento dedicato agli interventi di ristrutturazione, ad un tasso agevolato. «Crediamo molto in questo progetto. E la nostra presenza anche quest’anno ne è la conferma», premette Massimo Tufano, responsabile Area Mercato della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «L’iniziativa 400.000 Tetti riassume in sé due elementi importanti: da una parte il rispetto dell’ambiente, attraverso la sensibilizzazione e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili; dall’altra il territorio, con l’invito a “mettersi insieme” per ottenere dei vantaggi in termini economici. Sono quindi le comunità che vengono chiamate a fare rete, in pieno spirito Bcc».

La campagna di iscrizioni è aperta dal 24 maggio al 29 giugno, mentre il 14 giugno alle 18.30 si terrà il consueto Open Day conoscitivo presso la sede di Elmec Solar a Brunello (VA). Tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti potranno comunque assistere all’incontro seguendo i canali social di Elmec Solar.

Per informazioni: http://gruppodiacquisto.elmecsolar.com/