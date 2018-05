Eroi a tavola, il cabaret enogastronomico di Davide Dal Fiume

Venerdì 11 maggio 2018, alle21, la Palestra ‘Mauro Pastorelli’ di Casorate Sempione ospita lo spettacolo di teatro – cabaret “Eroi a tavola” di e con Davide Dalfiume.

L’appuntamento è a ingresso libero

Per Davide Dalfiume la comicità è una cosa seria…

Si occupa di teatro comico da anni e ha portato i suoi personaggi al cinema, in televisione, in teatro, negli ospedali, nei luoghi colpiti da calamità e naturalmente sulle pagine dei libri che ha scritto… Quella a cui assisteremo è (come recita il titolo del suo pluripremiato libro, nato assieme allo spettacolo), una “prima e incompleta panoramica di psicologia gastronomica, aneddoti culinari ed errori nelle ordinazioni delle portate”.

Davide Dalfiume ha il talento dell’one man show e un’abilità spiccata di sentire il pubblico. È un attore-cabarettista che piace al cinema italiano d’autore e ai creativi della pubblicità. La forza della sua comicità trae spunto da idee assolutamente originali e quasi assurde, che scoppiano come fuochi d’artificio in esilaranti gag.

Secondo l’attore,«il teatro parla di noi, delle nostre vite, del nostro tempo. In ogni opera ci sono gli uomini, ci siamo noi e questo è il suo pregio più grande. La comicità fa bene allo spirito, ai rapporti umani e permette anche nei momenti difficili di non rinunciare a dire la verità».