Esagera con gli alcolici, rischia di farsi investire e picchia i carabinieri

Una notte impegnativa, iniziata con qualche bicchiere di troppo e finita in manette. I postumi di questa “Notte da Leoni” per un uomo di 48 anni di Fagnano Olona saranno più difficili da smaltire, dato che comprendono anche le accuse di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Tutto è successo nella notte tra sabato e domenica quando alla sala operativa del 112 sono arrivate numerose chiamate di automobilisti che segnalavano la presenza di un soggetto lungo la strada che tentava di bloccare le auto in transito. Sul posto è stata così inviata una pattuglia dei Carabinieri che si è trovata davanti un uomo palesemente ubriaco.

I militari hanno quindi cercato di accompagnare l’uomo in una zona più sicura per evitare che venisse investito dalle auto ma lui, invece di placarsi, ha iniziato a scagliarsi contro di loro rendendo così necessaria l’immobilizzazione forzata. L’uomo è stato poi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo fissato per le prossime ore.