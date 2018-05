Escursione al Monte Boglia con il Cai di Luino

Domenica 20 maggio il CAI Luino propone un’escursione in Ticino con meta il monte Boglia, balcone superpanoramico sul lago di Lugano.

Un itinerario ad anello che inizia dalla località di Brè 780m per arrivare al monte Boglia 1517m passando dal Sasso rosso 1295m. Il ritorno segue un altro itinerario passando per l’Alpe Bolla per poi arrivare ad un piccolo rifugio. Da qui con un lungo sentiero pianeggiante a mezzacosta si attraversa completamente il versante Occidentale del Monte Boglia fino a ritornare sul versante di salita da dove si ritorna alle auto con una breve discesa.

Accompagnatori Enrico e Gianni

Tempo escursione ore 4,45 – Dislivello 737m – Difficoltà T2

Programma

Ore 7.20 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 7.30 Partenza con mezzi propri per Brè (CH)

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità



Informazioni presso:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it