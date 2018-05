Escursione al monte Monte Faierone

Mercoledì 9 maggio il CAI Luino propone una escursione al monte Faierone partendo da Cannobio.

Questo monte è ben visibile da Luino con la sua vetta triangolare posta sulla cresta che dal monte Giove sale al monte Limidario.

Il percorso è abbastanza impegnativo per il dislivello da affrontare ma certamente il panorama che si potrà vedere dalla vetta compenserà la fatica.

L’itinerario inizia da Cannobio 218m per salire alla frazione di S. Agata 464m e alla chiesetta di S.Luca 687m.

Arrivati al bivio per l’alpe Biessen si prosegue in direzione di Marcalone 860m per poi continuare la salita fino all’alpe Rombiago 1167 e al successivo gruppo di baite dell’alpe Scierz1235m. Si continua per l’ampia cresta fino alla base del Faierone per poi raggiungere la vetta sempre per cresta ma più affilata 1715m. Accompagnatori Enrico e Gianni

Tempo ore 7.00 – Dislivello 1507m – Difficoltà T2

Programma

Ore 7.30 – appuntamento stazione navigazione Lago Maggiore di Luino e acquisto biglietto

individuale A/R

Ore 7.50 – partenza in battello per Cannobio

Ore 8.30 – inizio escursione

Ore 19.00 – partenza da Cannobio per Luino

Pranzo al sacco

Abbigliamento e calzature adeguate

In caso di meteo avverso o instabile l’escursione è annullata

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Pro Loco Maccagno Viale Garibaldi, 1, 21010 Maccagno con Pino e Veddascca – 0332 562009;

email info@prolocomaccagno.it

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; mail:

iatluino@provincia.va.it.