Escursione in Valcuvia per la 5°edizione di Equotour

Domenica 27 maggio il CAI Luino collabora con la Rete di Economia Solidale del Luinese Terredilago per la 5° edizione dell’Equotour. una camminata tra i boschi ed i fiori per conoscere la Fattoria Rancina di Castello Cabiaglio, il suo allevamento ed i suoi prodotti, accompagnati dai suoni della chitarra, mandola e flauto dei Tütambot e dalle guide del CAI.

Programma per le famiglie

Ore 10.00

ritrovo presso il posteggio principale di Castello Cabiaglio ed inizio dell’escursione

naturalistica nel Parco del Campo dei Fiori per conoscere fiori, erbe e piante con Mario VASSURI, esperto botanico, e le guide del CAI

Ore 11.30 arrivo alla Fattoria Rancina, visita all’allevamento di pecore, capre e mucche ed alla produzione di formaggi

Programma per gli escursionisti

La passeggiata per raggiungere l’agriturismo “La rancina” percorre nella prima parte il Sentiero didattico Val Canasca, un itinerario di circa 3 km che si snoda tra Rancio Valcuvia e Cavona realizzato dalla Comunità Montana Valli del Verbano in colaborazione con la LIPU.Un laboratorio in natura per conoscere gli aspetti

più peculiari della nostra regione. Da Cavona si sale per mulattiera con pendenza ridotta fino ai pascoli dell’agriturismo da dove in pochi minuti si raggiunge la meta. Tempo h1.45 – difficoltà T1 – dislivello 239m

– Ritorno per lo stesso itinerario

Ore 8.30 per la zona di Luino, ritrovo al Centro Sportivo “le Betulle” in via Lugano a Luino e partenza con mezzi propri per Rancio V.

Ore 9.00 ritrovo presso il parcheggio del Comune di Rancio Valcuvia ed inizio dell’escursione passando da Cavona fino a Castello Cabiaglio con le guide del CAI

Ore 11.30 arrivo alla Fattoria Rancina, visita all’allevamento di pecore, capre e mucche ed alla produzione di formaggi

Ore 12.30 pranzo conviviale a base di polenta e formaggio o bruscitt accompagnato da un bicchiere di vino di “Libera” o acqua di fonte (prezzo di 8 € escluso vino; 5 € per bambini fino a 10 anni;

chi vuole può portare le stoviglie da casa); è neces-saria la prenotazione inviando una mail a info@terredilago.it. In alternativa pranzo al sacco nel prato

Ore 15.00 Ritorno per lo stesso itinerario h 1.45

Avvertenze generali per le famiglie: abbigliamento e calzature adeguate (scarponcini o scarpe da ginnastica comode), bottiglia o borraccia dell’acqua, un minimo di allenamento. La passeggiata è gratuita, aperta a tutti, ed è particolarmente indirizzata alle famiglie con bambini grazie ai suoi contenuti educativi. Per ragioni organizzative si prega di inviare una mail a info@terredilago.it

entro Venerdì 25 Maggio indicando il cognome della famiglia ed il numero di persone che desiderano prenotare il pranzo specificando se con formaggi o bruscitt (in alternativa è possibile pranzare al sacco). GIM-TERREdiLAGO ed il CAI Luino avvisano che ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato per infortuni individuali. In caso di cattivo tempo la passeggiata viene rinviata a data da definirsi con comunicazione entro

Venerdì 25 Maggio su www.terredilago.it.