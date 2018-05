“Estate a Gallarate” è un tormentone, arriva Foma Fomic a suonarla in piazza

Verrebbe da dire: o la ami o la odi. C’è chi l’ha presa in giro e chi invece già confessa: «Continuo ad ascoltarmela». Ironica e stralunata, “fugace avventura nel sottogenere romantico-lombardo”, “Estate a Gallarate” è diventato un piccolo tormentone. Per carità: un tormentone conosciuto forse solo tra la collina di Crenna e il santuario di Madonna in Campagna, ma pur sempre un tormentone, che ha macinato quasi 10mila clic su Youtube nel giro di una settimana esatta. Tanto che nel giro di pochi giorni l’accordo pare fatto: l’autore e interprete, Foma Fomic, verrà a suonarla proprio a Gallarate.

«Ci siamo sentiti subito martedì» spiega il sindaco Cassani, che – da comunicatore scaltro – ha subito intravisto un’occasione. «Gli ho proposto di venire, adesso si definirà la data». «Ci ha disponibilità, sarà un venerdì sera» aggiunge Luca Filiberti, presidente del Naga, l’associazione dei commercianti del centro che ha deciso di portare la canzone dentro al programma estivo già delineato. «Potrebbe essere il 15 giugno, nella serata dedicata a famiglie e bambini, inserendola un po’ in un clima goliardico».

Foma Fomic è lo pseudonimo di Giovanni D’Avanzo (l’abbiamo intervistato qui, se ve lo foste perso) e anche il nome della band, dal tono “easy listening, demenziale, alternativo”, come avevamo intuito sentendo del laghetto con le oche, della birretta al Carrefour, della sicura di Tradate. Nel video girato a Gallarate Foma Fomic si aggira vestito in tenuta vagamente marinara, a evocare il mare sognato d’estate, ma nel tempo si sono inventati tutta una serie di travestimenti. «Scegliamo spesso uno spunto ironico e retrò, ci è capitato di vestirci da agenti del Kgb, come sovietici in ritardo di trent’anni sulla storia» (il riferimento alla Russia è celato anche nel nome: Foma Fomic è il nome di un personaggio topico di un romanzo Dostoevskij).

Foma Fomic arriva in treno a Gallarate, nel video di Riccardo Pezzella

Insomma: se la canzone prendeva un po’ in giro Gallarate e al contempo la dipingeva come rassicurante e accogliente, il successo pare assicurato proprio qui. E la serata in piazza potrebbe non essere l’unica: «Sono contatto anche con un pub della zona, per fare una serata con un concerto completo».